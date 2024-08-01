鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至7.93元，預估目標價為157.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.89元上修至7.93元，其中最高估值8.22元，最低估值7.45元，預估目標價為157.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.22(8.22)
|9.77
|11.14
|最低值
|7.45(7.45)
|8.41
|9.66
|平均值
|7.89(7.87)
|9.13
|10.39
|中位數
|7.93(7.89)
|9.2
|10.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12,710,000
|13,845,000
|15,503,610
|最低值
|12,215,610
|13,016,000
|14,024,000
|平均值
|12,405,730
|13,469,160
|14,605,500
|中位數
|12,374,500
|13,410,000
|14,288,880
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.5
|17.98
|15.49
|7.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,584,909
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至8.03元，預估目標價為160元
- 盤後速報 - 同欣電(6271)下週(6月27日)除息2.4元，預估參考價152.6元
- 7月低基期股︰欣興、群創、同欣電
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至155元，幅度約3.13%
鉅亨號貼文看更多
下一篇