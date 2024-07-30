〈台股開盤〉景氣紅燈高度戒備 台積電帶頭跳空跌逾200點難返季線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 09:40
暌違兩年半，台灣 6 月景氣燈號轉亮紅燈，投資人對景氣過熱的警覺心大起，台積電 (2330-TW) 今 (30) 日跳空下跌以 930 元開出，同時，也逼大盤跳空下跌以 22040.04 點開出，早盤大跌超過 200 點，未能重返季線；市場專家指出，台股目前爲季線保衛戰的弱勢整理格局；同時，台股修正之下可留意包括敬鵬 (2355-TW)、定穎 (3715-TW) 及健鼎 (3044-TW) 等 PCB 族群。
台股集中市場加權股價指數早盤以 以 22040.04 點開出，最低 21896.07 點，早盤最高爲 22049.83 點點，估市場全場成交值爲 3351 億元。就類股來看，台股食品、金融、電子、半導體早盤類股指數下跌，營建類股指數上揚，電子股指數早盤下跌 0.58%，占大盤成交值達 64.43%。
在台股權值股方面，台積電、聯發科 (2454-TW) 及鴻海 (2317-TW) 下跌，大立光 (3008-TW) 股價上漲台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 股價下跌，早盤僅台化 (1326-TW) 力守平盤。
資深證券分析師簡伯儀指出，大盤跳空下跌以 22040.04 點開出，盤中大跌超過 200 點，並摜破季線，今天的格局應為季線保衛戰的弱勢整理格局，在美國特斯拉股價獲證券商看好，同時摩根士丹利將特斯拉列為美國汽車股「首選」並維持對特斯拉的「加碼」(Overweight) 評級和每股 310 美元的目標價不變。報告內容提到，「有鑑於股價離 310 美元的目標仍有 40% 的上行空間、投資人現階段可留意包括敬鵬、定穎及健鼎等汽車板族群。
台股 ABF 概念股欣興 (3037-TW) 早盤走高、而景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 早盤下跌。AI 概念股廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 早盤也同步上漲。
今晨收盤的美股繼上週五飆升超過 650 點後，道瓊工業平均指數週一收跌逾 49 點 。標普 500 指數微升 0.1%，而那斯達克指數收紅近 0.1%。收盤美股道瓊指數下跌 49.41 點，或 0.12%，收 40,539.93 點。那斯達克指數上漲 12.32 點，或 0.07%，收 17,370.2 點。S&P 500 指數上漲 4.44 點，或 0.08%，收 5,463.54 點。費城半導體指數下跌 15.51 點，或 0.30%，收 5,087.62 點。
台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.19%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 3.68%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.86%。
三大法人昨日在台股集中市場賣超 85.97 億元，其中 29 日賣最兇的竟然是自營商，賣超台股 141.15 億元，外資連二賣，賣超台股 6.76 億元。
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