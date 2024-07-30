〈台股開盤〉景氣紅燈高度戒備 台積電帶頭跳空跌逾200點難返季線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 09:40

暌違兩年半，台灣 6 月景氣燈號轉亮紅燈，投資人對景氣過熱的警覺心大起，台積電 (2330-TW) 今 (30) 日跳空下跌以 930 元開出，同時，也逼大盤跳空下跌以 22040.04 點開出，早盤大跌超過 200 點，未能重返季線；市場專家指出，台股目前爲季線保衛戰的弱勢整理格局；同時，台股修正之下可留意包括敬鵬 (2355-TW)、定穎 (3715-TW) 及健鼎 (3044-TW) 等 PCB 族群。

台股集中市場加權股價指數早盤以 以 22040.04 點開出，最低 21896.07 點，早盤最高爲 22049.83 點點，估市場全場成交值爲 3351 億元。就類股來看，台股食品、金融、電子、半導體早盤類股指數下跌，營建類股指數上揚，電子股指數早盤下跌 0.58%，占大盤成交值達 64.43%。

資深證券分析師簡伯儀指出，大盤跳空下跌以 22040.04 點開出，盤中大跌超過 200 點，並摜破季線，今天的格局應為季線保衛戰的弱勢整理格局，在美國特斯拉股價獲證券商看好，同時摩根士丹利將特斯拉列為美國汽車股「首選」並維持對特斯拉的「加碼」(Overweight) 評級和每股 310 美元的目標價不變。報告內容提到，「有鑑於股價離 310 美元的目標仍有 40% 的上行空間、投資人現階段可留意包括敬鵬、定穎及健鼎等汽車板族群。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.19%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 3.68%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.86%。