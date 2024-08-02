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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調升至385元，幅度約4.05%

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 12:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)提出目標價估值：中位數由370元上修至385元，調升幅度4.05%。其中最高估值490元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予智原(3035-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。

智原(3035-TW)今(2日)收盤價為290元。近5日股價下跌7.33%，相關半導體業近5日下跌2.46%，集中市場加權指數下跌1%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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