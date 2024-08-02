美降息十拿九穩 法人看好美國非投資級債甜蜜買點浮現
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 08:59
聯準會 FOMC 會議暗示 9 月降息，市場預期樂觀，美債殖利率應聲下滑，投信法人指出，根據過往經驗，美債與利率亦步亦趨，看好違約率下滑、企業獲利成長的環境下，降息前夕是進場債市鎖利的好時機，且統計歷史數據，Fed 降息前 2 個月進場投資美國非投資級債並持有至降息，報酬率皆為正數，顯見目前為布局美國非投資級債的甜蜜時點。
PGIM 保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，自 1984 年以來，市場共經歷過 6 次聯準會宣布降息，資料顯示，在降息前 2 個月布局投資美元非投資級債至降息該月底，正報酬機率百分百。
表現最佳為 2001 年時的近一成報酬率，總計 6 次的平均報酬率達 4.54%，加上本次美國非投資級債受惠於美國經濟的韌性，有助於提升非投資等級企業的償債能力，從違約率自去年 10 月的 2.6%，下滑至今年 6 月的 1.9% 可見一斑，對於美國非投資級債亦能帶來正向益處。
美國降息前進場美國非投資級債歷史經驗
|首次降息月份
|降息前 2 月布局美國非投資級債至降息之報酬率
|1984/10
|5.69%
|1989/06
|3.20%
|1995/07
|1.91%
|2001/01
|9.57%
|2007/09
|4.02%
|2019/07
|2.86%
|平均
|4.54%
資料來源 : Bloomberg，保德信整理，2024/06/30
張世民說明，除了降息開啟債市多頭，目前美國非投資級債還擁有財務和信評體質穩健的優勢，資產負債表仍健全，同時，先前不少發債企業趁低利率時期清償債務或再融資，企業現金流仍屬充沛，未來兩年美國非投資級債到期規模僅占 8%，且總體經濟衰退的可能性下降，有助於違約率在未來一年能保持平穩甚至持續下探。
雖然近期市場略微低估全球地緣政治風險，以及美國總統選舉的不確定性，導致美國非投資級債的利差出現短暫性擴大，但這些無礙於經濟面與技術面帶給美國非投資級債的正向支撐，預期在 9 月降息有望之下，利差在短期內將保持持平或小幅收窄。
至於選券方向，張世民建議，現階段投資人對美國非投資級債要求的信用利差，已來到歷史低檔，相對高評等的 BB 和 B 信用利差再收斂空間有限，但較低評等的 CCC 級別，信用利差目前仍在 2010 年後平均值附近，存在收斂空間，眼見美國非投資級債違約率持續緩和，可透過挑券創造超額報酬的機會。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 聯準會降息在即 00959B瞄準長天期美債8/8開募
- 景氣亮紅燈=投資亮紅燈？ 專家：「景氣高原期」趁早投資還有肉，選這類型勝率高達8成
- 〈美股盤後〉輝達暴跌超6.6% 費半瀉逾7% 蘋果亞馬遜財報來襲
- Fed傳聲筒：無論9月降息與否 Fed都將捲入美國總統大選
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇