美降息十拿九穩 法人看好美國非投資級債甜蜜買點浮現

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 08:59

聯準會 FOMC 會議暗示 9 月降息，市場預期樂觀，美債殖利率應聲下滑，投信法人指出，根據過往經驗，美債與利率亦步亦趨，看好違約率下滑、企業獲利成長的環境下，降息前夕是進場債市鎖利的好時機，且統計歷史數據，Fed 降息前 2 個月進場投資美國非投資級債並持有至降息，報酬率皆為正數，顯見目前為布局美國非投資級債的甜蜜時點。

PGIM 保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，自 1984 年以來，市場共經歷過 6 次聯準會宣布降息，資料顯示，在降息前 2 個月布局投資美元非投資級債至降息該月底，正報酬機率百分百。

表現最佳為 2001 年時的近一成報酬率，總計 6 次的平均報酬率達 4.54%，加上本次美國非投資級債受惠於美國經濟的韌性，有助於提升非投資等級企業的償債能力，從違約率自去年 10 月的 2.6%，下滑至今年 6 月的 1.9% 可見一斑，對於美國非投資級債亦能帶來正向益處。

美國降息前進場美國非投資級債歷史經驗

首次降息月份 降息前 2 月布局美國非投資級債至降息之報酬率 1984/10 5.69% 1989/06 3.20% 1995/07 1.91% 2001/01 9.57% 2007/09 4.02% 2019/07 2.86% 平均 4.54%

資料來源 : Bloomberg，保德信整理，2024/06/30

張世民說明，除了降息開啟債市多頭，目前美國非投資級債還擁有財務和信評體質穩健的優勢，資產負債表仍健全，同時，先前不少發債企業趁低利率時期清償債務或再融資，企業現金流仍屬充沛，未來兩年美國非投資級債到期規模僅占 8%，且總體經濟衰退的可能性下降，有助於違約率在未來一年能保持平穩甚至持續下探。

雖然近期市場略微低估全球地緣政治風險，以及美國總統選舉的不確定性，導致美國非投資級債的利差出現短暫性擴大，但這些無礙於經濟面與技術面帶給美國非投資級債的正向支撐，預期在 9 月降息有望之下，利差在短期內將保持持平或小幅收窄。