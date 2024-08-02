〈能源盤後〉美經濟疲軟引發需求擔憂 原油創多月最大單日漲幅後收低

鉅亨網編譯許家華 2024-08-02 06:19

悲觀的美國經濟數據再次引發人們對能源需求前景的擔憂，原油期貨周四 (1 日) 走低。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.60 美元或 2.1%，收每桶 76.31 美元。周三該期貨上漲 4.3%，創去年 10 月 13 日以來最大單日漲幅，但 7 月仍跌 4.5%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.32 美元或近 1.6%，收每桶 79.52 美元。Brent 原油價格 7 月下跌 6.6%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.40 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3% ，收每加侖 2.41 美元。

9 月交割的天然氣價格下跌 3.3%，收每百萬 Btu 1.97 美元。該期貨周三下跌 4.2%，令 7 月跌近 22%。

市場驅動力

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，疲軟的 PMI 和建築支出數據令市場擔憂「美國恐陷入衰退」。

周四公布的數據顯示，美國 7 月標普全球製造業 PMI 自 6 月初值 51.6 降至 49.6，新訂單三個月來首次下降。

與此同時，6 月建築支出下降 0.3% 至 2.15 兆美元，為連續第二個月下降。

「如果資源需求下降，對供應的政治和其他風險也會下降。」Cieszynski 說。

由於中東局勢更加緊張，周三原油期貨價格大漲，Brent 原油上漲 3.5%、WTI 漲逾 4%，結束連 3 日下跌的走勢。

哈馬斯武裝組織稱，其領導人伊斯梅爾 · 哈尼亞 (Ismail Haniyeh) 及其一名隨扈在伊朗首都德黑蘭下榻處遇刺身亡。

雖然以色列尚未作出回應或發表聲明，目前也還沒有組織聲稱對此負責，但一日前以色列甫攻擊黎巴嫩首都貝魯特，並稱已擊斃黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 高階指揮官舒克爾 (Muhsin／Fuad Shukr)，以回擊真主黨周末攻擊戈蘭高地導致 12 名兒童死亡之舉。伊朗最高領袖發誓要對以色列進行報復。

哈尼亞在伊朗境內被殺這一事實引發市場擔憂「伊朗政府將如何選擇回應」的問題。

Octane Investments 董事總經理 David Allen 表示，中東和委內瑞拉的地緣政治風險應該會在短期內為石油「提供底部支撐」。

他指出，伊朗今年 4 月就曾對以色列發動大規模導彈和無人機襲擊，導致原油市場疲軟，但該這次襲擊爾後被認為無關緊要。有鑑於此，「除非局勢大幅升級，否則原油價格偏向由更廣泛的供需因素而非地緣政治所驅動。」他說。

Molchanov 指出，自以色列加薩戰爭爆發以來，對石油供應的影響為零，因為以色列及其鄰國都沒有直接參與石油開採市場，但伊朗若與以色列直接軍事對抗，恐令局勢改變。

但他補充說，伊朗已避免採取任何可能引發此類對抗的行動。「很明顯，伊朗領導層無意與中東唯一擁有核武的國家以色列開戰。簡單說，伊朗不想發動一場自己會輸的戰爭。伊朗如果因此開戰，將是劇烈的過激反應。」Molchanov 說。

策略師指出，伊朗新總統先前曾表示，他將努力透過解除美國制裁來實現經濟和國際關係正常化。

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示：「倘若如此，伊朗當局應會嘗試採取更謹慎的回應，避免危及此目標，但不管如何，在這些緊張局勢消退之前，市場可能需要消化更大的地緣政治風險溢價。」

展望未來，Octane 的 Allen 認為，自疫情爆發以來，全球對石油的投資不足程度達數千億美元，人為抑制了供應。因此，對未來油價影響最大的將是「2028 年至 2030 年之前，全球慢慢吸收 OPEC+ 的過剩產能，再加上二疊紀盆地的供應趨於平緩。」

OPEC + 周四委員會會議上重申，自第四季起逐步取消每日 220 萬桶自願減產措施的計畫恐「暫停或逆轉，具體取決於當前的市場狀況。」

回到紐約商業交易所，施耐德電氣大宗商品分析師 Brian Steinkamp 指出，天然氣價格回吐早盤漲幅，係因天氣預報顯示「東北部和中西部北方更多地區氣溫低於正常水準的可能性增加」，這會降低天然氣製冷需求。

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周(7/26 止) 美國天然氣供應量增加 180 億立方英呎，遠低於預期，帶來早盤上漲動力。