〈能源盤後〉伊朗恐動真格！哈馬斯領導人遭暗殺 恐引爆全面戰爭 原油激漲

鉅亨網編譯許家華 2024-08-01 06:06

在連續三個交易日下跌後，原油周三 (71 日) 收創多月以來最大單日漲幅，係因哈馬斯武裝組織稱，領導人伊斯梅爾 · 哈尼亞 (Ismail Haniyeh) 在伊朗遇刺身亡，因此誓言進行報復，引發市場擔憂中東緊張局勢升級。

與此同時，美國原油供應連續第五周下降，也是周三原油價格上漲的支撐力。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.18 美元或 4.3%，收每桶 77.91 美元，創下去年 10 月 13 日以來最大單日漲幅，並將 7 月跌幅收斂至 4.5%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 2.09 美元或 2.7%，收每桶 80.72 美元，是 2 月 8 日以來最大單日漲幅。該期貨今日收盤到期，7 月跌幅達 6.6%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 2.77 美元或近 3.6%，收每桶 80.84 美元。該期貨轉為最近月 Brent 原油期貨。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 4%，收每加侖 2.48 美元，但 7 月仍收低 1.9%。該期貨今日收盤到期。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.4% ，收每加侖 2.42 美元，但 7 月仍收低 4%。該期貨今日收盤到期。

9 月交割的天然氣價格大跌 4.2%，收每百萬 Btu 2.04 美元，7 月跌幅擴大至 21.7%。

市場驅動力

XS.com 市場分析師 Rania Gule 表示，中東不斷升級的地緣政治緊張局勢「引發了人們對全球石油供應穩定性的擔憂」。

哈馬斯武裝組織稱，其領導人伊斯梅爾 · 哈尼亞 (Ismail Haniyeh) 及其一名隨扈在伊朗首都德黑蘭下榻處遇刺身亡。

雖然以色列尚未作出回應或發表聲明，目前也還沒有組織聲稱對此負責，但一日前以色列甫攻擊黎巴嫩首都貝魯特，並稱已擊斃黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 高階指揮官舒克爾(Muhsin／Fuad Shukr)，以回擊真主黨周末攻擊戈蘭高地導致 12 名兒童死亡之舉。伊朗最高領袖發誓要對以色列進行報復。

Gule 指出，自加薩戰事開打以來，以軍和真主黨持續交火近 10 個月，但雙方都沒有升高衝突的意願，但如今哈尼亞遇刺可能讓中東局勢更不穩定。

然而，戰略能源與經濟研究總裁 Michael Lynch 表示，真主黨和哈馬斯發射更多導彈和無人機不會產生任何實際效果，除非他們迫使伊朗出手。

Lynch 認為，這兩起高層遭獵殺的事件應會促使伊朗採取某種報復行動，強硬派人士尤其會想要向新任改革派總統施加壓力。他預計會出現類似 4 月對伊朗無人機襲擊以色列的反應──「規模大但有限，影響可能很小。」但即使如此，市場仍會至少增加幾美元的安全溢價，因為擔心以色列進一步襲擊之舉恐擾亂伊朗的石油供應，「但就真正產量桶數來說，影響應該不大。」他說。

儘管有地緣政治擔憂，XTB MENA 高級市場分析師 Hani Abuagla 認為，原油可能更偏向承壓於中國需求疲軟這一點。

「中國經濟成長放緩繼續影響市場情緒，因預期中國需要更多經濟刺激措施，使得石油市場對此持謹慎態度。」Abuagla 說。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (7/26 止) 美國商業原油庫存減少 340 萬桶，連續第五週下降，令石油期貨延續周三早盤漲勢。

麥格理策略師平均預測上周原油供應量減少 390 萬桶。消息人士透露，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存減少 450 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示：「強勁的出口有助於抵消煉油活動的下降和強勁的進口，從而引發原油庫存連續第五周下降。同時，隱含汽油需求持續保持成長——以四周移動平均線計算，年增 4.2%，再加上煉油產量下降，導致汽油庫存連續第二次減少。」

但 Smith 認為，地緣政治風險仍然是周三上漲的「關鍵驅動因素」。

另外，EIA 報告也顯示，上周汽油供應減少 370 萬桶，而餾分油庫存則小幅增加 150 萬桶。麥格理的策略師先前預期，汽油和餾分油庫存各別減少 160 萬桶。

EIA 報告指出，上周美國石油產量維持在 1330 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣原油庫存下降 110 萬桶，至 2990 萬桶。同時，汽油需求略有下降，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）為 925 萬桶 / 日，低於此前一周的 945.6 萬桶 / 日。