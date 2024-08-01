鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台META-US的目標價調升至561元，幅度約3.89%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:15
根據FactSet最新調查，共56位分析師，對Meta平台(META-US)提出目標價估值：中位數由540元上修至561元，調升幅度3.89%。其中最高估值647元，最低估值382元。
綜合評級 - 共有67位分析師給予Meta平台評價：積極樂觀56位、保持中立9位、保守悲觀2位。
Meta平台今(1日)收盤價為524.33元。近5日股價上漲3.89%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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