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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台META-US的目標價調升至561元，幅度約3.89%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:15

根據FactSet最新調查，共56位分析師，對Meta平台(META-US)提出目標價估值：中位數由540元上修至561元，調升幅度3.89%。其中最高估值647元，最低估值382元。

綜合評級 - 共有67位分析師給予Meta平台評價：積極樂觀56位、保持中立9位、保守悲觀2位。

Meta平台今(1日)收盤價為524.33元。近5日股價上漲3.89%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股META市場預估目標價

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