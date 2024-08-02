鉅亨速報 - Factset 最新調查：R1 RCM Inc.RCM-US的目標價調降至15.5元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對R1 RCM Inc.(RCM-US)提出目標價估值：中位數由16元下修至15.5元，調降幅度3.13%。其中最高估值20元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予R1 RCM Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀0位。
R1 RCM Inc.今(2日)收盤價為14.005元。近5日股價下跌3.13%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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