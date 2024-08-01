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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為202.94元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.88元上修至4.97元，其中最高估值5.1元，最低估值4.72元，預估目標價為202.94元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.1(5.1)7.28.18.76
最低值4.72(4.72)5.265.867.67
平均值4.95(4.91)5.917.018.21
中位數4.97(4.88)5.856.978.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.56億26.60億29.77億31.50億
最低值22.84億24.79億26.96億31.07億
平均值23.03億25.61億28.62億31.28億
中位數22.97億25.54億28.61億31.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.231.124.032.652.06
營業收入12.55億14.58億18.07億19.33億20.97億

詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPTC

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