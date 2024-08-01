鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為202.94元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.88元上修至4.97元，其中最高估值5.1元，最低估值4.72元，預估目標價為202.94元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.1(5.1)
|7.2
|8.1
|8.76
|最低值
|4.72(4.72)
|5.26
|5.86
|7.67
|平均值
|4.95(4.91)
|5.91
|7.01
|8.21
|中位數
|4.97(4.88)
|5.85
|6.97
|8.21
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.56億
|26.60億
|29.77億
|31.50億
|最低值
|22.84億
|24.79億
|26.96億
|31.07億
|平均值
|23.03億
|25.61億
|28.62億
|31.28億
|中位數
|22.97億
|25.54億
|28.61億
|31.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.23
|1.12
|4.03
|2.65
|2.06
|營業收入
|12.55億
|14.58億
|18.07億
|19.33億
|20.97億
詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為109.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)EPS預估下修至6.81元，預估目標價為143.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估上修至2.77元，預估目標價為56.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為4.76元
鉅亨號貼文看更多
下一篇