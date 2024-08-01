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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至20.57元，預估目標價為550.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共60位分析師，對Meta平台(META-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.17元上修至20.57元，其中最高估值22.38元，最低估值18.2元，預估目標價為550.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.38(22.38)27.6233.5637.63
最低值18.2(18.2)19.2721.1323.05
平均值20.57(20.3)23.4526.8931.17
中位數20.57(20.17)23.4926.5730.54

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,639.67億1,936.48億2,143.16億2,441.69億
最低值1,517.49億1,654.06億1,802.93億2,021.32億
平均值1,596.09億1,804.05億2,015.48億2,267.52億
中位數1,598.84億1,804.11億2,018.61億2,237.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----13.778.5914.87
營業收入706.97億859.65億1,179.29億1,166.09億1,349.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMETA

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