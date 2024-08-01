鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至20.57元，預估目標價為550.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共60位分析師，對Meta平台(META-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.17元上修至20.57元，其中最高估值22.38元，最低估值18.2元，預估目標價為550.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.38(22.38)
|27.62
|33.56
|37.63
|最低值
|18.2(18.2)
|19.27
|21.13
|23.05
|平均值
|20.57(20.3)
|23.45
|26.89
|31.17
|中位數
|20.57(20.17)
|23.49
|26.57
|30.54
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,639.67億
|1,936.48億
|2,143.16億
|2,441.69億
|最低值
|1,517.49億
|1,654.06億
|1,802.93億
|2,021.32億
|平均值
|1,596.09億
|1,804.05億
|2,015.48億
|2,267.52億
|中位數
|1,598.84億
|1,804.11億
|2,018.61億
|2,237.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|13.77
|8.59
|14.87
|營業收入
|706.97億
|859.65億
|1,179.29億
|1,166.09億
|1,349.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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