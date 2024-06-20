華新科攜佳邦入股晶技 看好四大領域合作綜效

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-20 21:34

被動元件廠華新科 (2492-TW) 及旗下天線元件廠佳邦 (6284-TW) 今 (20) 宣布參與石英元件廠晶技 (3042-TW) 私募；華新科表示，未來不論在封裝製程、陶瓷材料研發、物聯網 (IoT) 市場拓展、AI 產品開發等領域都有合作綜效。

晶技股東會通過發行 2.5 萬張現增私募股權，由華新科及佳邦以每股 93.5 元，分別認購 2.08 萬張、4200 張，華新科表示，此次策略合作考量在被動元件產品線上的擴充及人 AI、智能科技、IoT 之發展。

華新科表示，此次私募將有助提升公司競爭力，同時在客戶與市場擴展也注入新動能，雙方對此次合作均樂觀看待，未來不論在封裝製程、陶瓷材料研發、物聯網市場拓展、人工智慧產品開發等領域都有合作綜效、潛力可期。

佳邦表示，通過此次策略合作，將整合資源，並在製程、材料研發、市場拓展及 AI 產品開發等領域帶來協同效應，將進一步強化佳邦在 AI、行動通訊、物聯網及車用等應用的布局，攜手共同拓展歐美市場，增加產品的縱深與廣度。