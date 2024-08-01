M31攜手高塔半導體 開發65奈米記憶體解決方案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-01 19:40

矽智財廠 M31(6643-TW) 今 (1) 日宣布與高塔半導體 (Tower Semiconductor) 合作，成功開發 65 奈米製程的 SRAM(靜態隨機存取記憶體) 和 ROM(唯讀記憶體)IP 產品，並將設計模組交付客戶端完成驗證，搭配此平台的低功耗元件 Analog FET(類比場效電晶體) 所設計的電路架構，能夠滿足 SoC 晶片嚴格的低功耗要求。

此外， M31 的 IP 有提供多組 Deep NWell 電壓組合 (0-8V、8-16V、16-24V) 讓客戶選擇，使用者能更有彈性的跟其他外部 IC 整合。不僅如此，雖然是低功耗取向，M31 也克服設計上的挑戰，進而在速度達到一定程度的雙重目標，為客戶達成效能最佳化。

M31 作為專業的矽智財 (IP) 供應商，致力於提供經過嚴格矽驗證的 IP 產品，而高塔半導體則是專精於提供先進類比電路半導體解決方案的領先代工廠，擁有豐富的代工經驗以及廣泛的製程平台和技術組合。

雙方此次合作主要集中於雙方均具豐沛研發經驗的成熟製程上，開發 65 奈米製程平台的先進記憶體編譯器的 Single Port 、One Port 以及 ROM，這將為物聯網 (IoT)、智慧型穿戴裝置、車聯網 (V2X)、AI 等應用領域提供更可靠、高效的半導體元件，有助於客戶在市場上取得競爭優勢。

雙方將通過技術整合，提高生產效率並降低成本，滿足市場對高度集成、低功耗、高性能半導體解決方案的不斷增長的需求。

M31 研發副總連南鈞表示，非常高興和高塔半導體攜手合作，加速產品研發進程，為客戶提供更優質、創新的半導體解決方案。M31 此次合作中特別專注於類比 IC 和低功耗元件的技術整合，展現高度的偕同效應，協助客戶在日漸複雜的 SoC 晶片架構中，實現性能和功能的優勢。 M31 憑藉堅實的研發能力及客戶服務，獲得全球知名半導體製造公司的認可，展現了 M31 在全球晶圓廠供應鏈的多元化發展。