M31開發LPDDR5記憶體IP 搶HPC市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-19 18:21

IP 供應商 M31(6643-TW) 今 (19) 日宣布，推出最新 LPDDR 記憶體 IP 解決方案，以滿足高效能運算 (HPC)、AI 應用市場日益增長的需求，目前 LPDDR4/4X 已廣獲採用，目前也正著手開發 LPDDR5 記憶體 IP，將進一步提升 HPC 應用的效率，提供更高的資料傳輸速率和更低的位元能耗。

M31 看好，未來除了算力外，還有儲存、快速擷取、加密和巨量資訊分析，將帶動龐大記憶體 IP 商機，自家 LPDDR4/4X 提供穩定的高效能和低功耗特性，支持高達 4267Mbps 的速度，並提供自我訓練演算法，適用於自動駕駛、移動裝置和筆電等需要高性能記憶體介面的應用。

M31 也正開發 LPDDR5 記憶體 IP，將進一步提升 HPC 應用的效率，提供更高的資料傳輸速率和更低的位元能耗，未來也已經計劃開發 LPDDR6，以滿足更高效、更複雜的計算需求​。

M31 的 LPDDR5/5X/5T 記憶體 IP 提供卓越的資料傳輸速率，確保 HPC 應用的最佳效能，包括數據中心、AI 工作負載和先進的科學計算。同時，LPDDR5 設計注重功耗效率，與前代產品相比降低多達 30% 的能耗，適合注重能源的大型計算環境。

此外，M31 的 LPDDR5 記憶體 IP 資料速率高達 9600 Mbps，促進更快速的處理速度和更高效的數據處理，對即時分析和密集計算任務至關重要，也採用先進的錯誤更正技術，確保更高的數據完整性和可靠性，對於保持複雜計算過程中的精確性至關重要。LPDDR 記憶體模組設計佔用空間最小，提供設計和集成的靈活性，特別適合緊湊型和高密度的計算環境。

M31 的 LPDDR 記憶體 IP 解決方案專為數據中心應用量身定制，通過提高處理能力和降低營業成本，提升能源效率，在 AI 領域，加快模型訓練和推理速度，對 AI 和機器學習任務至關重要。同時，LPDDR 記憶體 IP 在邊緣運算市場也顯示出強勁需求，其高效能和低功耗特性幫助製造商建造更小、更輕和更強大的邊緣運算裝置。​

除 LPDDR 外，M31 還積極研究和開發其他先進記憶體技術如圖形雙倍資料率 (GDDR) 記憶體，GDDR 記憶體專為圖形應用優化，提供極高的資料傳輸速率和卓越的性能，適用於遊戲、虛擬現實和專業圖形工作站。