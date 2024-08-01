【量大強漲股整理】台股果真吹起反攻號角，【主流股】呼之欲出

鉅亨研報 2024-08-01 17:36



加權指數，今日開高走高，終場上漲 442.75 點，收在 22642.1 點，成交量 4307 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 163.56 億，投信買超 74.67 億，自營商賣超 53.71 億，三大法人合計買超 184.52 億，其中，投信連 22 買，累計 1280.46 億。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.24%，標普 500 指數上漲 1.58%，納指上漲 2.64%，費半上漲 7.01%，聯準會週三宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 的區間，決策聲明中雖未明顯示意 9 月開始降息，但聯準會主席鮑爾表示，他們已經有信心通膨持續往 2% 的路徑進展。最快在 9 月降息選項就會出現在檯面上，再加上有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，7 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，連續第四個月下滑，為今年 2 月以來新低。勞動市場轉疲、通膨降溫，使 9 月降息的呼聲更為高漲；(NVDA-US) 輝達，上漲 12.81%，收在 117.02 美元，大摩看好資料中心業務將繼續貢獻公司未來 5 年的大部分成長，將輝達股票重新評為「首選股」，同時維持「增持」評等；台股方面，加權指數，終場上漲 442.75 點，收在 22642.1 點，重新站上季線，短期有望沿著季線繼續上攻；主計總處提供第 2 季亞洲四小龍經濟成長率表現，台灣仍以 5.09% 居冠，優於香港 3.3%、新加坡 2.9% 以及韓國的 2.3%，顯示台股基本面相當強勁，股市有望延續多頭格局。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 2.78%，收在 960 元，台積電 CoWoS 訂單供不應求，先進封裝產能大爆滿，近期再度傳出 (AAPL-US) 蘋果將採用同隸屬台積電先進封裝平台的 SoIC 技術，搭配 2 奈米製程，打造下一世代 M 系列晶片；(2317-TW)鴻海，上漲 2.27%，收在 202.5 元，昨（31）日公告將於 8 月 14 日舉行法說會，法人聚焦 AI 伺服器業務近況，蘋果最新 iPhone 16 系列量新機出貨預估、新款電動車布局概況、因應地緣政治的全球布局策略，以及下半年整體營運展望等五大議題，預期法說會將釋出樂觀訊息，吸引更多買盤；(2454-TW)聯發科，下跌 3.28%，收在 1180 元，昨（31）日召開法說會，釋出本季傳統旺季可能不太旺的訊息，但公司強調，全年業績成長目標不變，維持美元營收將年增 14-16％ 的看法，執行長蔡力行預告，最新 5G 旗艦晶片「天璣 9400」預計 10 月上市，採用 3 奈米製程生產，標榜會進一步優化生成式 AI 的功能，而且天璣 9400 首波導入的機型數量比天璣 9300 更多，有信心 2024 年旗艦產品營收成長會超過 50％。

今日盤面焦點為機器人概念股，多檔股票亮燈漲停，(2359-TW)所羅門，亮燈漲停，收在 158 元，重新站上季線，所羅門開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(8374-TW)羅昇，亮燈漲停，收在 111 元，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；(2464-TW)盟立，亮燈漲停，收在 85.2 元，盟立擁有雙成長題材，2024 年不僅已經接到 CoWoS 設備訂單，預計 2024Q3 開始出貨，而且 2024 年 4 月盟立子公司，盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場，未來成長可期。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，上漲 6.48%，收在 36.15 元，全球傳動表示，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，法人估算，隨著稼動率回到 8 成，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上無存貨損失影響，Q3 起本業將可轉盈，下半年獲利可望較上半年明顯改善，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

(4566-TW) 時碩工業，上漲 1.9%，收在 91.2 元，6 月營收 4.2 億，年增 22%，創下同期新高，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，時碩工業股價上漲可期。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，上漲 3.56%，收在 131 元，6 月營收 5.41 億，年增 21.9%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程。

資服產業年度盛會「2024 數位應用週」已於前 (30) 日登場，展開 AI 與軟體結合後的新面貌，軟體股預期將會大放異彩；(3029-TW)零壹，上漲 1.46%，收在 104.5 元，6 月營收 15.93 億，年增 49%，經營團隊有信心，2024 年營收獲利均可達到雙位數的成長，Google 發動史上最大併購，強化資安戰力，零壹有望成為主要受惠者，再加上 (NVDA-US) 輝達 GPU 大賣，持續推升零壹營收，(3072-TW)大聯大控股，參與認購零壹私募普通股 1200 股，每股認購價格 90 元，總認購金額達 10.8 億，有助於零壹擴大市場布局和強化營運效能。

美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，(2524-TW) 京城，亮燈漲停，收在 113.5 元，再創歷史新高，6 月營收 4.9 億元，年增 130%，台積電和多家科技大廠紛紛選定南部擴廠，不僅改變 南部產業結構，更會帶動就業人口南移，導致南部房市需求明顯成長，2024H2 京城將進入業績高峰期，再加上總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元，營收和獲利有望雙雙成長，帶動股價繼續上攻；(5519-TW) 隆大，上漲 9.39%，收在 60.6 元，法人估算，隆大今年的完工案量合計達 46 億元，個案的銷售情形將是公司的業績觀察重點，以公司目前的銷售進度來看，全年營運應有機會與去年相當，加上土地處分利益進補，今年 EPS 仍有望站穩 3 元以上。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師