M31首度參展DAC IP推進至3奈米

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-26 18:48

矽智財業者 M31(6643-TW) 是全球少數擁有 7 奈米以下先進製程技術的專業 IP 供應商，今年也首度參展於第 61 屆設計自動化大會 (Design Automation Conference, DAC)，展示 M31 最新先進製程矽智財解決方案，目前已成功推進至 3 奈米及其他更小幾何尺寸製程技術。

M31 指出，隨著全球 AI 賦能的趨勢下，個人電腦、行動裝置和車用等功能的升級換代進一步加速。為了實現 AI 模型的高效訓練和推理，需要利用先進製程技術來提升晶片的計算密度和效能，使單一晶片能夠整合更多運算元件，從而增強人工智慧晶片的運算能力。

M31 提供百分之百通過矽驗證的矽智財解決方案，目前已成功推進至 3 奈米及其他更小幾何尺寸製程技術，幫助客戶在採用最新製程技術的同時降低整合風險。對 AI 世代最關鍵的高效能運算能力，提供包括 PCIe 5.0/4.0 PHY、USB4 PHY、USB 3.2 PHY 和 SerDes PHY 等高速介面 IP，實現高效率資料處理，滿足應用所需的即時情境處理需求，並擴展至大數據資料中心。

在快閃記憶體傳輸介面上，M31 提供新一代的 LPDDR PHY、ONFI PHY 和 BCK_USB PHY，優化資料緩衝與高速存儲，進一步提升高速運算的效率。此外，M31 提供豐富的基礎矽智財解決方案，包括基礎元件庫（Standard Cell Library）、記憶體編譯器（SRAM/ROM Compiler）與 I/O 標準元件庫，提供最優化的功耗、效能和面積表現，並可依客戶需求客製化，滿足市場對日趨複雜的 IC 設計需求。