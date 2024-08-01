營收速報 - 德律(3030)7月營收5.38億元年增率高達112.86％
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15
今年1-7月累計營收為37.76億元，累計年增率60.28%。
最新價為148元，近5日股價下跌-1.69%，相關其他電子下跌-1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+485 張
- 外資買賣超：+523 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：-34 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5.38億
|113%
|4%
|24/6
|5.17億
|67%
|-4%
|24/5
|5.38億
|56%
|-20%
|24/4
|6.72億
|139%
|6%
|24/3
|6.34億
|1%
|54%
|24/2
|4.11億
|44%
|-12%
德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股如預期報復性反彈，8月黑馬飆股「鑫科第二」開始搶錢
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)目標價調升至120元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為140元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至7.93元，預估目標價為157.5元
鉅亨號貼文看更多
下一篇