search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 德律(3030)7月營收5.38億元年增率高達112.86％

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15

德律(3030-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5.38億元，年增率112.86%，月增率4.15%。

今年1-7月累計營收為37.76億元，累計年增率60.28%。

最新價為148元，近5日股價下跌-1.69%，相關其他電子下跌-1.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+485 張
  • 外資買賣超：+523 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：-34 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5.38億 113% 4%
24/6 5.17億 67% -4%
24/5 5.38億 56% -20%
24/4 6.72億 139% 6%
24/3 6.34億 1% 54%
24/2 4.11億 44% -12%

德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收德律

相關行情

台股首頁我要存股
德律1481.72%
美元/台幣32.762-0.23%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty