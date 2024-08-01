台股如預期報復性反彈，8月黑馬飆股「鑫科第二」開始搶錢
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:00
昨晚美股出現報復性反彈，輝達大漲 12%，台積電 ADR 大漲 7%，領軍費半大漲 7%，從 AMD，微軟等財報來看，AI 仍然是在浪潮上，產業趨勢明確，拉回反而是有更高投資價值；台股跟著美股出現大幅度反彈，有加入大華國際投顧 蘇建豐 LINE 群組的朋友就知道，昨天蘇建豐就與投資朋友分析，費半破低點，台股沒跟著破低，出現轉折了，今天大漲只是預期中的事情，但是這邊仍然要留意上方 10 日線和月線反壓，不要看到大漲就樂昏頭，按照規劃，目前仍為反彈行情，操作還是以短線為主，有獲利記得要放口袋。
台股無差別下跌，創造優質股投資價值，例如，前幾天蘇建豐與投資朋友分析，台積電 (2330-TW) 打到季線 915 元，可以開始佈局了，今天最高來到 969 元，就是簡單獲利，其餘可以留意，聯發科 (2454-TW)，鴻海(2317-TW)，台達電(2308-TW)，金像電(2368-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，弘塑(3131-TW)，辛耘(3583-TW)，全新(2455-TW)，台光電(2383-TW)，大立光(3008-TW)，欣興(3037-TW)，精材(3374-TW) 等。
8 月自動化工業展，黃仁勳可望再來台，機器人概念要特別關注，所羅門 (2359-TW)，穎漢(4562-TW)，昆盈(2365-TW)，羅昇(8374-TW)，精聯(3652-TW)，盤儀(3594-TW) 等。
友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，今天股價最高來到 89.7 元，再創新高，這波操作總共迎接 8 根漲停，昨天 7/31 全部出清，股價 52~84 元，大賺 + 61%，低檔佈局，安心大獲利，龍哥鎖定 8 月黑馬飆股，鑫科第二，準備翻倍獲利，到龍哥 LINE 群組留言一起賺錢。
王者歸來 - 友威科 (3580-TW)，扇出型面板級封裝，設備股最先受惠，上一波大賺 + 60%，這波月線佈局，100 元以上價差操作，大賺 + 22%，昨天 7/31 買回，今天最高大漲 9%，直接大獲利，價差操作增加獲利，跟著蘇建豐，掌握操作節奏，簡單獲利。
8 月黑馬飆股【鑫科第二】，積極切入濺鍍薄膜與晶圓載具市場，應用在半導體、散熱、光學、扇出型設備等領域，等於是友威科和鑫科的綜合體，今年漲幅嚴重落後友威科與鑫科，股價完成底部型態轉強，今天股價大漲 8%，潛在上漲空間 + 30~50%，一起賺錢！
盤勢震盪，不要害怕，下跌是機會，跟著蘇建豐，邊賺邊學習，財富自由，享受人生！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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