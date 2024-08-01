營收速報 - 永信建(5508)7月營收10.82億元年增率高達117.67％
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 15:15
今年1-7月累計營收為70.91億元，累計年增率131.55%。
最新價為299元，近5日股價上漲5.84%，相關建材營造股價指數上漲7.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1077 張
- 外資買賣超：+350 張
- 投信買賣超：+893 張
- 自營商買賣超：-166 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|10.82億
|118%
|18%
|24/6
|9.21億
|38%
|-8%
|24/5
|10.05億
|42%
|-0%
|24/4
|10.08億
|136%
|-2%
|24/3
|10.24億
|102%
|4%
|24/2
|9.82億
|454%
|-8%
永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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