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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)目標價調升至120元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)提出目標價估值：中位數由116元上修至120元，調升幅度3.45%。其中最高估值133.4元，最低估值88.8元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予光寶科(2301-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。

光寶科(2301-TW)今(1日)收盤價為109元。近5日股價下跌6.51%，相關電腦週邊近5日下跌6.06%，集中市場加權指數下跌2.94%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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