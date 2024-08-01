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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為140元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.4元下修至8.35元，其中最高估值13.38元，最低估值8.02元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值13.38(13.38)14.14
最低值8.02(8.02)9.17
平均值9.15(9.27)10.47
中位數8.35(8.4)9.87

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值69,989,00077,528,000
最低值60,004,00064,545,000
平均值61,911,43069,569,860
中位數60,248,00069,855,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.177.573.443.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,584,49364,573,72043,899,50836,096,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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