橋椿上半年財報獲利大增4.99倍 EPS達1.79元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 18:29
鋅 / 銅製水五金大廠橋椿 (2062-TW) 今 (1) 日公布最新財報，2024 年上半年財報稅後純益 3.59 億元，年增 4.99 倍，每股純益達 1.79 元，法人預估首季營收 19.88 億元爲全年最低的一季，橋椿 2024 年業績將出現逐季回升走勢，同時，預估 2024 年全年營收可望不再出現衰退窘況。
橋椿 2024 年營收爲 20.43 億元，毛利率 18.05%，季增 4.83 個百分點，年增 6.02 個百分點，稅後純益 2.13 億元，季增 46.36%，年增 1.12 倍，每股純益爲 1.07 元。
橋椿 2024 年上半年營收爲 40.31 億元，毛利率 15.67%，年增 5.5 個百分點，2024 年上半年財報稅後純益 3.59 億元，年增 4.99 倍，每股純益達 1.79 元
法人預估，橋椿 2024 年首季營收 19.88 億元爲全年最低的一季，第二季成長至 20.43 億元，也盼能比照 2023 年營運模式逐季攀升，同時，對全年營運展望仍偏保守，預估 2024 年全年營收可望不再出現衰退窘況，但即使出現成長走勢，成長幅度也在個位數百分點。
橋椿金屬爲全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，主力客戶包括北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約 20 家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達 60% 以上。
橋椿目前的生產據點涵蓋兩岸，但相對於同業的近期在東南亞地區進行投資，橋椿表示，近年來橋椿在台灣有執行中的擴張生產的投資計畫，目前並沒有赴其他海外地區設廠的規劃。
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