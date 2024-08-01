鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為26.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.33元下修至0.32元，其中最高估值0.51元，最低估值0.27元，預估目標價為26.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.51(0.52)
|1.18
|0.77
|最低值
|0.27(0.27)
|0.45
|0.77
|平均值
|0.36(0.38)
|0.62
|0.77
|中位數
|0.32(0.33)
|0.5
|0.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|384,858,000
|404,180,000
|372,057,570
|最低值
|368,654,000
|372,057,570
|372,057,570
|平均值
|378,606,650
|387,983,310
|372,057,570
|中位數
|381,452,000
|389,150,000
|372,057,570
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|1.15
|4.02
|0.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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