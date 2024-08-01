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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為26.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.33元下修至0.32元，其中最高估值0.51元，最低估值0.27元，預估目標價為26.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.51(0.52)1.180.77
最低值0.27(0.27)0.450.77
平均值0.36(0.38)0.620.77
中位數0.32(0.33)0.50.77

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值384,858,000404,180,000372,057,570
最低值368,654,000372,057,570372,057,570
平均值378,606,650387,983,310372,057,570
中位數381,452,000389,150,000372,057,570

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.111.154.020.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		363,326,498449,567,488468,327,501314,783,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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