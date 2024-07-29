中鋼Q2營業利益季增70% 上半年稅前賺34.98億元 年增108%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-29 18:47
中鋼 (2002-TW) 今 (29) 日公告，第二季自結稅前盈餘 20.19 億元，季增 36.6%、年增 14.9%；上半年稅前盈餘 34.98 億元，年增 108%。
中鋼 6 月營收 299.56 億元，月減 6.1%、年減 0.9%；營業利益 3.68 億元，月減 46.3%、較去年同期虧轉盈，稅前盈餘 6.81 億元，月增 1.4%，較去年同期虧轉盈。
中鋼第二季營收 945.72 億元，季增 0.9%、年減 0.8%；營業利益 13.04 億元，季增 69.7%、年減 9.3%；營益率 1.4%，季增 0.6 個百分點、年減 0.1 個百分點，稅前盈餘 20.19 億元，季增 36.6%、年增 14.9%。
累計中鋼上半年營收 1883.26 億元，年增 0.9%、營業利益 20.72 億元，年增 46.8%、營益率 1.1%，年增 0.3 個百分點、稅前盈餘 34.98 億元，年增 108%。
中鋼表示，上半年出貨則來到 563 萬噸，優於去年同期，在單位毛利增加，且工程契約變更認列利益，均推升營收及營業利益，加上礦業投資獲配股利及利息收入增加，也挹注業外收入，推升整體獲利表現。
中鋼認為，全球經濟穩健復甦，歐洲與加拿大先後敲響降息序曲，隨著通膨持續降溫，美國聯準會 9 月可望啟動降息，逐步鬆綁高利率環境對終端市場投資與消費動能的桎梏。
此外，由於新興科技應用商機拓展與終端需求回溫，台灣外銷動能加溫，汽車銷售穩建，廠辦與住宅營建需求熱絡，帶動家電和建材相關鋼需求。
另一方面，台灣政府甫揭示「大投資台灣」計畫 ，預告將引導資金投資都市更新、建設社會住宅等國家戰略產業，中鋼看好，將帶動長期用鋼需求成長可期。
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