中鋼Q2營業利益季增70% 上半年稅前賺34.98億元 年增108%

中鋼 ( 2002-TW ) 今 (29) 日公告，第二季自結稅前盈餘 20.19 億元，季增 36.6%、年增 14.9%；上半年稅前盈餘 34.98 億元，年增 108%。

中鋼表示，上半年出貨則來到 563 萬噸，優於去年同期，在單位毛利增加，且工程契約變更認列利益，均推升營收及營業利益，加上礦業投資獲配股利及利息收入增加，也挹注業外收入，推升整體獲利表現。