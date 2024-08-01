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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)目標價調降至26元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中鋼(2002-TW)提出目標價估值：中位數由27元下修至26元，調降幅度3.7%。其中最高估值28元，最低估值19.8元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予中鋼(2002-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀2位。

中鋼(2002-TW)今(31日)收盤價為23.2元。近5日股價上漲0.22%，相關鋼鐵工業近5日下跌0.76%，集中市場加權指數下跌2.94%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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