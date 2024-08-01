search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為26元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.36元下修至0.33元，其中最高估值0.52元，最低估值0.27元，預估目標價為26元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.52(0.61)1.180.77
最低值0.27(0.28)0.450.77
平均值0.38(0.4)0.620.77
中位數0.33(0.36)0.510.77

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值384,858,000404,180,000372,057,570
最低值364,756,000361,064,000372,057,570
平均值376,875,320383,496,760372,057,570
中位數378,715,000385,941,000372,057,570

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.111.154.020.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		363,326,498449,567,488468,327,501314,783,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
中鋼23.15-0.22%
美元/台幣32.745-0.28%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty