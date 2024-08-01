鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至62.72元，預估目標價為1370元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由62.06元上修至62.72元，其中最高估值66.98元，最低估值55.96元，預估目標價為1370元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|66.98(66.98)
|84.22
|115.58
|最低值
|55.96(55.96)
|57.94
|63.48
|平均值
|62.82(61.94)
|71.79
|84.76
|中位數
|62.72(62.06)
|72.23
|82.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|540,757,410
|655,170,540
|787,133,370
|最低值
|499,633,000
|556,476,390
|628,906,120
|平均值
|516,690,500
|600,462,090
|701,362,180
|中位數
|514,181,570
|599,456,000
|695,129,530
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|48.51
|74.59
|70.56
|26.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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