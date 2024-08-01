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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至62.72元，預估目標價為1370元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由62.06元上修至62.72元，其中最高估值66.98元，最低估值55.96元，預估目標價為1370元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值66.98(66.98)84.22115.58
最低值55.96(55.96)57.9463.48
平均值62.82(61.94)71.7984.76
中位數62.72(62.06)72.2382.33

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值540,757,410655,170,540787,133,370
最低值499,633,000556,476,390628,906,120
平均值516,690,500600,462,090701,362,180
中位數514,181,570599,456,000695,129,530

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS48.5174.5970.5626.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		433,446,330548,796,030493,414,582322,145,988

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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