馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI 擬收購Character.ai

鉅亨網編譯許家華 2024-08-01 10:45

外媒《The Information》報導，美國實業家馬斯克 (Elon Musk) 旗下人工智慧新創公司 xAI ，正考慮收購聊天機器人製造商 Character.ai，因為該公司正在尋求更多方法來測試其旗艦人工智慧模型。

但根據報導，xAI 高層針對該交易透露，xAI 對潛在收購要約進行了內部討論，但可能不會達成交易。

Character.ai 允許用戶開發能夠產生類似人類文字回應並進行對話的聊天機器人。該公司由前谷歌工程師 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 創立。

馬斯克於 2023 年成立 xAI，跟進許多大型公司投入人工智慧產品開發工作的趨勢。xAI 的旗艦模型、聊天機器人 Grok 已正式開放給 X 訂閱付費用戶，提供新聞內容整理重點等服務。馬斯克曾表示，X 將擁有 xAI 約 25% 的股份。