馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI 擬收購Character.ai
鉅亨網編譯許家華 2024-08-01 10:45
外媒《The Information》報導，美國實業家馬斯克 (Elon Musk) 旗下人工智慧新創公司 xAI ，正考慮收購聊天機器人製造商 Character.ai，因為該公司正在尋求更多方法來測試其旗艦人工智慧模型。
但根據報導，xAI 高層針對該交易透露，xAI 對潛在收購要約進行了內部討論，但可能不會達成交易。
Character.ai 允許用戶開發能夠產生類似人類文字回應並進行對話的聊天機器人。該公司由前谷歌工程師 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 創立。
馬斯克於 2023 年成立 xAI，跟進許多大型公司投入人工智慧產品開發工作的趨勢。xAI 的旗艦模型、聊天機器人 Grok 已正式開放給 X 訂閱付費用戶，提供新聞內容整理重點等服務。馬斯克曾表示，X 將擁有 xAI 約 25% 的股份。
馬斯克 (Elon Musk) 7 月時在其社交平台 X 上發起民調，詢問其 1.91 億粉絲是否支持特斯拉向 xAI 投資 50 億美元，因為 xAI 技術有可能整合到特斯拉的自動駕駛功能中，結果 958086 名投票者中約 67.9% 支持這項投資計畫。馬斯克隨後表示，此舉仍需董事會批准及股東投票，他將與 7 名特斯拉董事會成員進一步討論。
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