馬斯克擬向xAI投資50億美元 X民調：近7成粉絲相挺
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 11:01
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近日計劃向旗下人工智慧公司 xAI 投資 50 億美元，他在其社交平台 X 上發起民調，詢問其 1.91 億粉絲是否支持這項投資提案，並強調此舉仍需董事會批准及股東投票，民調結果僅作為參考。
根據最新數據，958086 名投票者中約 67.9% 支持這項投資計畫。馬斯克隨後表示，他將與 7 名特斯拉董事會成員進一步討論這筆巨額投資。他在 X 上指出：「看來大眾對此持正面看法，將在董事會上進行討論。」
xAI 是馬斯克於去年創立的 AI 初創公司，旨在與谷歌 (GOOGL-US) 及微軟 (MSFT-US) 支持的 OpenAI 展開競爭。xAI 公司在今年 5 月的 B 輪融資中成功籌集 60 億美元，使其總估值達到 240 億美元。
截至周四收盤，特斯拉股價在前一交易日下跌超過 12% 後，周四盤中最高漲幅超過 5%，最終收漲 1.97% 至每股 220.25 美元。此次投資計畫若獲得通過，將對特斯拉及 xAI 的未來發展產生深遠影響。
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