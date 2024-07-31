鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保ALB-US的目標價調降至121元，幅度約5.1%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 18:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對雅保(ALB-US)提出目標價估值：中位數由127.5元下修至121元，調降幅度5.1%。其中最高估值190元，最低估值81元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予雅保評價：積極樂觀11位、保持中立15位、保守悲觀2位。
雅保今(31日)收盤價為92.51元。近5日股價上漲5.1%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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