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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class AINFA-US的目標價調降至35元，幅度約7.89%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 16:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)提出目標價估值：中位數由38元下修至35元，調降幅度7.89%。其中最高估值40元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Informatica Inc - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Informatica Inc - Class A今(31日)收盤價為24.07元。近5日股價下跌7.89%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股INFA市場預估目標價

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Informatica Inc - Class A24.07-1.23%

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