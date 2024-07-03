鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至2.66元，預估目標價為143.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 16:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.66元，其中最高估值13.8元，最低估值-0.44元，預估目標價為143.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.8(13.8)
|17.2
|21.2
|25.7
|最低值
|-0.44(-0.44)
|0.82
|2.55
|6.17
|平均值
|3.14(3.19)
|6.8
|9.16
|13.12
|中位數
|2.66(2.7)
|6.22
|8.79
|7.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|67.99億
|85.20億
|99.00億
|112.97億
|最低值
|49.06億
|57.41億
|62.91億
|79.39億
|平均值
|58.58億
|68.83億
|79.00億
|91.51億
|中位數
|58.20億
|68.06億
|77.04億
|82.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.02
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|營業收入
|35.89億
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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