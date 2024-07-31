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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藝康集團ECL-US的目標價調升至260元，幅度約3.59%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對藝康集團(ECL-US)提出目標價估值：中位數由251元上修至260元，調升幅度3.59%。其中最高估值291元，最低估值214元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予藝康集團評價：積極樂觀10位、保持中立16位、保守悲觀1位。

藝康集團今(31日)收盤價為230.05元。近5日股價下跌3.59%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ECL市場預估目標價

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