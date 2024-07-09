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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為141.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 18:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.66元下修至2.48元，其中最高估值13.8元，最低估值-0.44元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.8(13.8)17.221.225.7
最低值-0.44(-0.44)0.822.556.17
平均值3.1(3.14)6.759.0813.12
中位數2.48(2.66)6.228.797.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值67.99億85.20億99.00億112.97億
最低值49.06億57.41億62.91億79.39億
平均值58.36億68.50億78.41億91.51億
中位數58.02億67.60億77.04億82.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.023.521.0622.8413.36
營業收入35.89億31.29億33.28億73.20億96.17億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

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