盤中速報 - S&P 500大漲1.02%，報5633.87點
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 04:30
截至台北時間11日04:03，S&P 500上漲56.89點（或1.02%），暫報5633.87點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.23%
- 近 1 月：+4.3%
- 近 3 月：+7.05%
- 近 6 月：+17.25%
- 今年以來：+16.92%
焦點個股
S&P 500成分股以雅保(ALB-US)領漲。雅保(ALB-US)上漲7.11%；車美仕(KMX-US)上漲6.46%；科沃(QRVO-US)上漲4.39%；沃博聯(WBA-US)上漲4.36%；安森美半導體(ON-US)上漲4.23%。
部分成分股表現相對疲軟，德克斯戶外用品(DECK-US)下跌4.86%；Crowdstrike控股(CRWD-US)下跌2.96%；Uber Technologies Inc(UBER-US)下跌2.87%；Kenvue Inc(KVUE-US)下跌2.85%；直覺(INTU-US)下跌2.57%。
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