王品夏慕尼活化品牌 攜手名設計師推新制服

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-31 18:29

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 旗下鐵板燒龍頭品牌夏慕尼搶攻七夕旺季商機，首度推出奢華雙主餐，為持續活化品牌，也攜手新銳倫敦品牌設計師詹朴共同打造全新制服，夏慕尼表示，目前每月來客數約 8 萬人次，且有 40% 的來客是情侶用餐，將不斷深耕主力客群。

台灣鐵板燒市場產值年年增長，去年受惠於疫情解封、內需爆發，估全年產值超過 120 億元、年增率達 66%，王品看好，成長力道強勁，既有品牌將持續推陳出新。

夏慕尼是國內的鐵板燒龍頭品牌，來客有 40% 為情侶用餐，每月服務來客多達 8 萬人次，尤其受到 25-35 歲女性青睞，王品指出，此次為搶攻七夕旺季商機，首度推出日本 A5 和牛 x 鴨胸奢華雙主餐。

另一方面，夏慕尼也攜手新銳倫敦品牌設計師詹朴的知名時裝品牌 APUJAN，共同推出全新制服，詹朴創作具故事感，曾為蘇打綠、長榮航空、雲門舞集、吳寶春設計過服裝，本次以多層次的藍色和法國國旗色等元素，巧思融入品牌法文標語「SOYONS ROMANTIQUE, SOYONS CÔTE À CÔTE(肩並肩的浪漫)」，展現法式浪漫的時裝風采。