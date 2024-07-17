滙豐銀攜王品推美食神卡 三大通路最高3.88%現金回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-17 17:43

滙豐銀行今 (17) 日推出滙豐 Live+ 現金回饋卡，祭出餐飲、購物、娛樂三大通路最高享 3.88% 超優現金回饋，至日本等精選國家餐飲消費最高 5.88%，為消費者創造全方位享樂生活，滙豐表示，這張卡片最大優勢在於亞洲精選超過 200 家餐廳用餐即享 85 折優惠，國內則攜手王品集團，天天享 15% 瘋點數回饋無上限，不僅是美食神卡、更是王品神卡。

滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，近年國人在生活品質要求越來越高，餐飲、購物、娛樂花費的時間與金錢也越來越多，今年是滙豐銀行在台成立全方位服務分行的 40 周年，我們持續發掘客戶真正的需求，提供創新解決方案。

游天立指出，此次滙豐在台灣及亞洲多個市場共同推出 Live+ 現金回饋卡，展現滙豐銀行全球化布局的優勢，為卡友打造國內海外皆享超值現金回饋的尊榮禮遇。他強調，此卡絕對不是最後一項產品，滙豐未來會持續在信用卡、貸款、財富管理等各項業務努力，深耕台灣目標不變。

滙豐集團對台灣市場的信用卡消費型態研究顯示，民眾對於餐飲、購物和娛樂方面的現金回饋最感興趣。國內消費研究調查報告亦指出，當今餐飲市場活絡，民眾聚餐需求增加，周末人均餐飲花費更較平日高出約四成，顯示餐飲、購物和娛樂三大通路的消費需求持續呈現爆炸性成長。

滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘說明，此次與 Visa 合作推出全新的滙豐 Live+ 現金回饋卡，提供卡友至亞洲精選超過 200 間餐廳用餐享 85 折優惠；同時與國內知名餐飲龍頭王品集團合作，天天享 15% 瘋點數回饋無上限。

除此之外，國內餐廳還享有 3.88% 現金回饋，至亞洲七大國家餐飲消費再加碼 1% 回饋，分別為日本、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、印度、斯里蘭卡。為了獎勵忠誠客戶，綁定滙豐帳戶自動扣繳 Live+ 現金回饋卡卡費，還可額外享有 1% 加碼回饋，總計最高達 5.88% 的刷卡現金回饋。

黃至弘指出，滙豐是跨國集團，在亞洲觸角相當廣泛，這張卡片的主題就是七個國家一起訂定，未來發行新卡策略還是偏向區域型主題，但實際落地到各國國家、如何執行、找尋當地合作夥伴，就會有不同的創意，像是台灣與王品結盟，黃至弘也預告，年底將有新的跨國專案，會與此次的美食、購物、娛樂主題有所區隔。

至於 Live+ 現金回饋卡是否有訂定發卡目標，游天立直言，希望越多越好，不會特別訂出一個絕對數字。