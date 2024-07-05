王品加快平價鐵板燒展店 插旗高雄夢時代、裕誠商圈
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-05 10:20
連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (5) 日宣布，旗下平價鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」將從北市一舉揮軍高雄連開 2 家店，位於統一夢時代百貨內的「高雄夢時代店」即日起展開試營運，富民店預計 23 日起試營運，透過商場店和街邊店齊發，逐漸擴張在鐵板燒市場的版圖。
「就饗鐵板燒」以澎湃滿足感擄獲小資族、上班族青睞，自去年開出以來，逐漸做出連鎖鐵板燒的知名度，因此，王品繼台北忠孝東店、長安東店後，接下來揮軍南台灣，一舉在高雄連開 2 家店，分別為高雄夢時代店、位於裕誠商圈的高雄富民店，富民店預計 23 日起試營運。
王品表示，上半年已開出 10 家新店，隨著暑期餐飲旺季報到，下半年將再加快展店腳步開出 20 餘家門店，全力擴大在平日正餐市場的市占率。
王品連續開出 2 家鐵板燒品牌後，為強化南台灣的來客動能，主打姓名有「高」或「雄」其中一字，或身分證字號英文字母為「E」或「S」，來店內用可享 9 折優惠。
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