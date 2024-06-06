王品通過史上最高配息 今年再展店逾30家衝市占

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 10:26

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (6) 日召開股東常會，通過配發掛牌以來最高的現金股利 14.94 元，董事長陳正輝表示，2024 年將繼續努力，上半年已開出 10 家新店，下半年預計將新增至少 20 家門店，力拚擴大市占。

王品集團去年全年合併營收 223.2 億元，年增 21.81%，連續 3 年創新高，更首度突破 200 億元大關，稅後純益 13.8 億元，年增近 3 倍，每股純益 (EPS)16.79 元，並發放每股現金股利 14.94 元，創掛牌以來新高。

陳正輝向股東表示，去年集團營收、獲利均繳出史上最優異的成績單，不僅歸功於全體同仁的努力，更要感謝股東們的支持。

陳正輝也向股東介紹 3 月上任的新任營運長李威進，李威進自工讀生時期就加入王品集團，在王品擁有超過 20 年資歷，未來將負責王品在台灣市場的日常營運，希望大家繼續支持。

展望今年，陳正輝說，上半年已開出 10 家新店，會延續展店腳步，下半年再開出 20 餘家門店，目標持續擴大市占。

另外，對於中國市場，陳正輝認為，中國應已擺脫第一季的情況，可望逐步向好，對其下半年消費動能保持樂觀審慎評估。

今年王品同樣大方贈送股東價值 3,000 元的「王品股東大禮包」，包含全集團門店適用的 200 元紙本現金抵用券 1 張、每月 200 元電子抵用券 12 張，瘋美食購物網 200 元優惠碼，上午股東會開始前，即有多名股東前來領取。