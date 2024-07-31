穎崴Q2獲利創同期高 上半年EPS 12.33元

根據 Trendforce 指出，2024 年 AI 伺服器產值年增 69%，全年出貨量上修至 167 萬台，年增率 41%，穎崴針對 AI、HPC 及手機客戶，也推出因應的新產品線，並導入量產，可望強勁推升第三季成長。

因應 AI、HPC 世代，穎崴為擴大營運，新竹分公司已喬遷至新址，以就近服務客戶需求，同時新廠辦建置的「高頻實驗室」(High-speed Measurement/Simulation Lab) 啟用後，提供客戶更為迅速即時的服務，與客戶在前沿技術合作更為緊密。