穎崴Q2獲利創同期高 上半年EPS 12.33元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-31 19:22
測試介面廠穎崴 (6515-TW) 今 (31) 日公布第二季財報，受惠 AI、HPC 客戶需求增加，稅後淨利達 2.24 億元，季增 12%，年增 64.71%，每股稅後純益 6.52 元，創下同期新高與歷史第三高，累計上半年達 12.33 元。
穎崴第二季營收 12.56 億元，季增 17.05%，年增 23.5%，毛利率 42.91%，季減 0.44 個百分點，年增 8.13 個百分點，營益率 20.94%，季增 0.23 個百分點，年增 4.58 個百分點，稅後淨利 2.24 億元，季增 12%，年增 64.71%，每股稅後純益 6.52 元。
穎崴上半年營收 23.29 億元，年增 15.01%，毛利率 43.14%，年增 6.89 個百分點，營益率 20.83%，年增 3.57 個百分點，稅後純益 4.24 億元，年增 51.97%，每股稅後純益 12.33 元。
穎崴指出，由於 AI 應用推升先進晶片需求，高效能運算 (HPC) 需求旺盛，除大型雲端服務供應商 (CSP) 持續聚焦 AI 伺服器外，生成式 AI 也隨著大型科技品牌業者競爭，帶動新一代終端產品競爭白熱化。
根據 Trendforce 指出，2024 年 AI 伺服器產值年增 69%，全年出貨量上修至 167 萬台，年增率 41%，穎崴針對 AI、HPC 及手機客戶，也推出因應的新產品線，並導入量產，可望強勁推升第三季成長。
因應 AI、HPC 世代，穎崴為擴大營運，新竹分公司已喬遷至新址，以就近服務客戶需求，同時新廠辦建置的「高頻實驗室」(High-speed Measurement/Simulation Lab) 啟用後，提供客戶更為迅速即時的服務，與客戶在前沿技術合作更為緊密。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 穎崴CPO測試系統獲美系大廠驗證 今年營運逐季揚
- 〈熱門股〉穎崴本周逆勢上漲1成 重返千金俱樂部
- 〈熱門股〉穎崴本周逆勢上漲1成 重返千金俱樂部
- 〈日月光法說〉二度上調資本支出至倍增 明年先進封裝業績再翻倍
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇