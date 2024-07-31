和潤深耕東南亞 柬埔寨公司升級為MFI微型金融公司

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-31 16:17

台灣汽車金融龍頭和潤企業 (6592-TW) 宣布，於東南亞發展再創新里程碑，與 Ly Hour Leasing PLC 李華租賃共同宣誓，於柬埔寨公司正式升級為 MFI 微型金融公司，也目標在 5 年內，成為柬埔寨前三大 MFI 微型金融公司。

和潤與李華集團自去年 10 月啟動合作，兩家跨國企業發揮各自優勢，和潤擁有 25 年深厚的分期專業及營運管理經驗，而李華集團則是在地深耕數十年，在透過資源整合後，推動 HFC Cambodia 總資產、貸放金額和獲利等均持續穩健成長，並在去年底訂下今年要升級 MFI 微型金融公司的目標。

和潤董事長劉源森表示，升級後 HFC Cambodia 將能擴大分期產品的承作，從汽 / 機車、設備到商品分期等，開展多元化的商業貸款業務。

在籌資方面，MFI 身份增強公司的信用和穩定性，讓銀行更願意提供資金支持，擴大資金來源。

此外，HFC Cambodia 的升級也將吸引更多優秀的金融人才加入，為發展注入新活力、提升整體運營效率，鞏固公司在柬埔寨金融市場的地位。