鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至10.66元，預估目標價為111.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.99元下修至10.66元，其中最高估值12元，最低估值7.46元，預估目標價為111.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12(12)
|11.85
|12.95
|12.05
|最低值
|7.46(10)
|6.38
|6.61
|12.05
|平均值
|9.76(10.96)
|9.21
|10.73
|12.05
|中位數
|10.66(10.99)
|9.77
|10.9
|12.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135.17億
|138.20億
|145.20億
|126.76億
|最低值
|122.97億
|113.80億
|121.93億
|126.76億
|平均值
|128.81億
|124.62億
|132.92億
|126.76億
|中位數
|129.82億
|124.37億
|133.55億
|126.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.63
|5.65
|11.85
|11.87
|15.63
|營業收入
|90.41億
|91.50億
|111.38億
|126.51億
|144.12億
詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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