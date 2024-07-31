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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至10.66元，預估目標價為111.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:16

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.99元下修至10.66元，其中最高估值12元，最低估值7.46元，預估目標價為111.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12(12)11.8512.9512.05
最低值7.46(10)6.386.6112.05
平均值9.76(10.96)9.2110.7312.05
中位數10.66(10.99)9.7710.912.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值135.17億138.20億145.20億126.76億
最低值122.97億113.80億121.93億126.76億
平均值128.81億124.62億132.92億126.76億
中位數129.82億124.37億133.55億126.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.635.6511.8511.8715.63
營業收入90.41億91.50億111.38億126.51億144.12億

詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGCO

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