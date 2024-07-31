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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：特許通訊CHTR-US的目標價調升至350元，幅度約6.38%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對特許通訊(CHTR-US)提出目標價估值：中位數由329元上修至350元，調升幅度6.38%。其中最高估值660元，最低估值210元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予特許通訊評價：積極樂觀7位、保持中立15位、保守悲觀5位。

特許通訊今(31日)收盤價為383.07元。近5日股價上漲6.38%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CHTR市場預估目標價

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