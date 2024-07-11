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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至11.69元，預估目標價為130.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.92元下修至11.69元，其中最高估值13.15元，最低估值10.18元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.15(13.15)13.514.1612.72
最低值10.18(10.18)9.711.0912.72
平均值11.6(11.76)11.512.6912.72
中位數11.69(11.92)11.0512.512.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值136.07億139.41億145.20億130.68億
最低值127.63億122.61億125.43億130.68億
平均值132.45億129.76億134.74億130.68億
中位數133.10億128.77億135.72億130.68億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.635.6511.8511.8715.63
營業收入90.41億91.50億111.38億126.51億144.12億

詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGCO

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