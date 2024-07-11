鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至11.69元，預估目標價為130.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.92元下修至11.69元，其中最高估值13.15元，最低估值10.18元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.15(13.15)
|13.5
|14.16
|12.72
|最低值
|10.18(10.18)
|9.7
|11.09
|12.72
|平均值
|11.6(11.76)
|11.5
|12.69
|12.72
|中位數
|11.69(11.92)
|11.05
|12.5
|12.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|136.07億
|139.41億
|145.20億
|130.68億
|最低值
|127.63億
|122.61億
|125.43億
|130.68億
|平均值
|132.45億
|129.76億
|134.74億
|130.68億
|中位數
|133.10億
|128.77億
|135.72億
|130.68億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.63
|5.65
|11.85
|11.87
|15.63
|營業收入
|90.41億
|91.50億
|111.38億
|126.51億
|144.12億
詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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