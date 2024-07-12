鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至11.33元，預估目標價為130.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.69元下修至11.33元，其中最高估值13.15元，最低估值10.18元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.15(13.15)
|13.5
|14.16
|12.05
|最低值
|10.18(10.18)
|9.7
|10.54
|12.05
|平均值
|11.54(11.6)
|11.47
|12.62
|12.05
|中位數
|11.33(11.69)
|11.05
|12.5
|12.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|136.07億
|139.41億
|145.20億
|126.76億
|最低值
|127.63億
|120.04億
|121.93億
|126.76億
|平均值
|132.14億
|129.51億
|134.24億
|126.76億
|中位數
|132.65億
|128.77億
|135.72億
|126.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.63
|5.65
|11.85
|11.87
|15.63
|營業收入
|90.41億
|91.50億
|111.38億
|126.51億
|144.12億
詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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