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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司AGCO-US的目標價調降至113元，幅度約3.42%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 04:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)提出目標價估值：中位數由117元下修至113元，調降幅度3.42%。其中最高估值139元，最低估值103元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予AGCO公司評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀0位。

AGCO公司今(20日)收盤價為102.19元。近5日股價上漲3.42%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股AGCO市場預估目標價

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