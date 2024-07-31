6月製造業燈號連3綠 1成業者亮繁榮紅燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-31 10:55

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 6 月製造業景氣信號值為 14.10 分，較上月增加 0.46 分，燈號連續亮第三顆綠燈，其中，亮出代表繁榮紅燈的產業占比達 10%。

觀察亮紅燈的業者有發電、輸電和配電設備，電腦產品，電腦組件，電子零組件等；不過，自行車、鋼鐵初級製品、紙製品仍亮藍燈。

台經院指出，全球經濟緩步復甦，終端需求回溫，但通膨、高利率、地緣政治風險等因素持續干擾全球製造業景氣。

在國內，石化原料供過於求、半導體成熟製程競爭壓力仍大，令製造業廠商對當月景氣看法較上月明顯轉差，不過，受惠於美國通膨數據低於市場預期，電子類股在 AI 需求擴增及美國科技類股走揚帶動下，6 月台股屢創新高，推升經營環境面指標表現。

就景氣信號各主要組成項目觀察，有 3 項分數增加、2 項減少，其中，原物料投入面增加 0.50 分，經營環境面和售價面分別增加 0.29 分、0.12 分，而需求面和成本面則分別減少 0.33 分、0.11 分。