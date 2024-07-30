〈盛群法說〉Q3營收持平上季 切入AI伺服器風扇馬達

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-07-30 18:46

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (30) 日召開法說會，展望後市，總經理蔡榮宗表示，第三季營收與毛利率大致與上季相仿，預估下半年表現優於上半年，新品方面，BLDC MCU 切入 AI 伺服器散熱風扇，現階段在設計導入階段，預計明年貢獻營收。

蔡榮宗坦言，近來終端市場需求沒有非常熱絡，消費性電子產品僅溫和成長，且隨著新產出的晶圓代工成本下滑，有助維持整體毛利率表現，但也強調現階段市場價格競爭激烈，將持續針對重要客戶提供較優惠的價格。

針對 AI，蔡榮宗指出，帶有 AI 功能的 MCU 須採用較先進製程，與不帶有 AI 功能的 MCU 有所區隔，公司主要著墨在後者，但隨著 AI 伺服器需要多顆散熱風扇，需要 BLDC MCU 控制，盛群也提供 8 位元 MCU 給客戶，現階段正在設計導入階段，預計明年貢獻。

另外，盛群也持續深耕健康量測產品，並將其導入 AI 功能，也有助健康相關 MCU 出貨。