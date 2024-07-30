〈穩懋法說〉產能利用率提升至65% 推升Q2三率三升

若以各產品營收占比來看，Cellular 受惠美系 iOS 發表新機，Cellular PA 已經啟動備貨， Cellular 第二季營收較第一季呈現小幅成長，年增高達 5 成，占整體營收比重 40 至 45%。Infra. 方面，第二季營收占比為 25 至 30%，優於預期，季增兩位數，下半年持續觀察 5G 基礎建設終端需求及庫存變化。