〈穩懋法說〉產能利用率提升至65% 推升Q2三率三升
鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-07-30 17:44
穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日召開法說會表示，第二季產能利用從第一季的 55% 提升至 65%，推升包含毛利率、營益率以及淨利率皆呈現季增。另外，第二季稅後純益 4.85 億元，季增近 2 成，較去年同期轉盈。
穩懋第二季營收 49.61 億元，季增 12%，年增 26%；毛利率 27.2%，季增 4.8 個百分點，年增 7.1 個百分點；營益率 10.1%，季增 6 個百分點，較去年同期轉正；淨利率 7.9%，季增 1.9 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 4.85 億元，季增 19%，較去年同期轉盈，每股純益 1.14 元。
若以各產品營收占比來看，Cellular 受惠美系 iOS 發表新機，Cellular PA 已經啟動備貨， Cellular 第二季營收較第一季呈現小幅成長，年增高達 5 成，占整體營收比重 40 至 45%。Infra. 方面，第二季營收占比為 25 至 30%，優於預期，季增兩位數，下半年持續觀察 5G 基礎建設終端需求及庫存變化。
WiFi 部分，隨著 WiFi 6E、7 的滲透率持續提升，加上下半年新機所需的 WiFi PA 也開始拉貨，為穩懋第二季成長最顯著的產品類別，第二季營收比重約 15 至 20%。至於 Optical 則為第二季唯一下滑的產品，主要受到終端手機面臨新舊交替影響。
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