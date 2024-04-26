〈穩懋法說〉手機、WiFi需求最強勁 有望帶動穩懋Q2營收季增11至14%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-26 17:56

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，總經理陳舜平表示，目前觀察第二季智慧型手機以及 WiFi 需求最為強勁，有望帶動穩懋第二季營收季增 low-teens(11 至 14%)，毛利率也可望季增 mid-twenties(25%)。

陳舜平指出，智慧型手機市場經過 1 年半的庫存調整，加上高階手機銷售不佳，且在手機差異性不大的情況下，造成零組件供應商陷入殺價競爭的不健康現象。

不過根據研究機構 Counterpoint Research 最新預測，今年全球智慧手機全年出貨將年增 3%，全年出貨量將回復至 12 億支的水準。其中，又以高階智慧手機年成長最多，預估將年增 17%。陳舜平說，穩懋在高階智慧手機有很高的市占率，因此樂見這樣的趨勢，穩懋有望受惠。

至於 WiFi 方面，陳舜平則表示，WiFi 6E 以及 WiFi 7 今年以來需求皆大幅提升。陳舜平進一步說明，穩懋手機 WiFi 集中在其中一家客戶，主要需求為 WiFi 6E，路由器部分則是 WiFi 6E 及 WiFi 7 都有需求。