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牧德上半年稅後純益1.17億元 年減63% EPS2.01元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 18:24

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汪光夏獲續任牧德董事長。(鉅亨網記者張欽發攝)

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (30) 日公布最新財報，2024 年第二季稅後純益 8815 萬元，季增 2.05 倍，年減 47.22%，單季每股純益 1.52 元，2024 年上半年稅後純益 1.17 億元，年減 63.85%，每股純益爲 2.01 元，同時，牧德決議對上半年股息配發 1 元。

牧德 第二季營收 3.12 億元，毛利率 55.22%，季增 1.17 個百分點，年減 7.58 個百分點，2024 年第二季稅後純益 8815 萬元，季增 2.05 倍，年減 47.22%，單季每股純益 1.52 元。

牧德 2024 年上半年營收爲 5.79 億元，毛利率 54.68%，年減 8.21 個百分點，上半年稅後純益 1.17 億元，年減 63.85%，每股純益爲 2.01 元

對於整體發展，牧德仍持續保持謹慎樂觀的看法。PCB 設備業績部分，上半年營收與銷售數量尚未回到正常水準，展望 2024 年下半年營收應優於上半年。

牧德指出，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度佳，預計今年下半年到 2025 年穩定發酵。

牧德指出，在半導體、封測領域檢測設備的部分，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案，並積極推進與客戶合作的封裝設備開發項目。

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牧德設備營收純益

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