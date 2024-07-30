牧德上半年稅後純益1.17億元 年減63% EPS2.01元

AOI 設備廠牧德科技 ( 3563-TW ) 今 (30) 日公布最新財報，2024 年第二季稅後純益 8815 萬元，季增 2.05 倍，年減 47.22%，單季每股純益 1.52 元，2024 年上半年稅後純益 1.17 億元，年減 63.85%，每股純益爲 2.01 元，同時，牧德決議對上半年股息配發 1 元。

對於整體發展，牧德仍持續保持謹慎樂觀的看法。PCB 設備業績部分，上半年營收與銷售數量尚未回到正常水準，展望 2024 年下半年營收應優於上半年。

牧德指出，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度佳，預計今年下半年到 2025 年穩定發酵。